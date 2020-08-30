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Espreso.tvОбществоВ озере на Волыни поселились юные лебеди

В озере на Волыни поселились юные лебеди

Уже совсем скоро волынские лебеди улетят в теплые края, чтобы снова вернуться на родные озера только весной. Поэтому пока они подставляют свои пернатые тела последним лучам летнего солнца, фотографы пытаются уловить в свои объективы их прощальные заплывы

Грациозных птиц на озере Молодежное в Киверцах снял пользователь сети Сергей Погебний. Фотографии он обнародовал в местном фейсбук-сообществе, передает Еспресо.TV со ссылкой на луцкое издание Конкурент .

На снимках пятеро молодых лебедей, и, очевидно, кто-то из их родителей.

В комментариях под заметкой киверчане утверждают, что детей сначала было семеро.

"Лето пережили не все. Остается надеяться, что все они вернутся по весне", - отмечается в сообщении.

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