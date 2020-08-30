В Одессе возле Дюка собирается правая молодежь, которая хочет помешать ЛГБТ-прайду
Начиная с 08:00 права молодежь уже собирается возле памятника основателю города Дюку де Ришелье, передает Еспресо.TV со ссылкой на телеграмм канал консервативной общественной организации Традиция и порядок.
Приглашение на свою акцию они распространяли в течение недели.
"Если ты не хочешь, чтобы твои дети учились в школе по новым "либеральным" программам, если ты не хочешь легализации однополых браков, если ты за сохранение семьи и нормального будущего для своих сыновей и дочерей - присоединяйся к акции в защиту традиционных ценностей ! ", - говорилось в пресс-релизе традиционалистов.
В пятницу, 28 августа, представители ЛГБТ-движения провели рядом с Дюком танцевальный перфоманс, сообщает 048.ua .
Рядом находилась полиция.
Участникам выступления никто не препятствовал.
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