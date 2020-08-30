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Espreso.tvОбществоВ Одессе митинг против ЛГБТ-прайда закончился дракой традиционалистов с полицией

В Одессе митинг против ЛГБТ-прайда закончился дракой традиционалистов с полицией

В воскресенье, 30 августа 2020 года, акцию в поддержку семейных ценностей, которую решено было провести в противовес ЛГБТ-прайду, превратилась в драку представителей движения "Традиция и порядок" с сотрудниками Национальной полиции

Это произошло рядом со зданием Одесского городского совета, передает Еспресо.TV со ссылкой на интернетгазету Думская.net.

Фестиваль "Одесса-Прайд 2020" проходил на Приморском бульваре, куда пришли и активисты организации "Традиция и порядок". Они, как противники марша, начали оскорблять присутствующих нецензурной лексикой, в результате чего между двумя группами возникла драка

"Кто-то из присутствующих применил слезоточивый газ, несмотря на присутствие правоохранителей, охранявших ЛГБТ-марш. Пока полицейские разводили враждующих по разные стороны Думской площади, в толпе возникло несколько драк, в том числе с участием правоохранителей", - говорится в сообщении.

Правоохранители забрали четырех молодых людей. Один полицейский получил серьезное ранение, его с места происшествия увезла скорая помощь.

  • Напомним, люди из "Традиции и порядка" начали собираться возле Дюка еще с 8 часов утра.

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