В Одессе митинг против ЛГБТ-прайда закончился дракой традиционалистов с полицией
Это произошло рядом со зданием Одесского городского совета, передает Еспресо.TV со ссылкой на интернетгазету Думская.net.
Фестиваль "Одесса-Прайд 2020" проходил на Приморском бульваре, куда пришли и активисты организации "Традиция и порядок". Они, как противники марша, начали оскорблять присутствующих нецензурной лексикой, в результате чего между двумя группами возникла драка
"Кто-то из присутствующих применил слезоточивый газ, несмотря на присутствие правоохранителей, охранявших ЛГБТ-марш. Пока полицейские разводили враждующих по разные стороны Думской площади, в толпе возникло несколько драк, в том числе с участием правоохранителей", - говорится в сообщении.
Правоохранители забрали четырех молодых людей. Один полицейский получил серьезное ранение, его с места происшествия увезла скорая помощь.
- Напомним, люди из "Традиции и порядка" начали собираться возле Дюка еще с 8 часов утра.
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