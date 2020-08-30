В Минске силовики забрали 140 протестующих

30 августа, 2020, 22:55

В воскресенье, 30 августа 2020 года, в Минске были задержаны около 140 участников протестных акций

Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, передает Еспресо.TV со ссылкой на РИА "Новости"

По ее словам, эти данные пока не окончательные и "утром будет полная картина".

Перед этим было известно лишь о незначительном количестве задержаний в центральной части Минска - рядом с гостиницей "Минск" и главным зданием КГБ Беларуси.

Напомним, демонстратны пришли сегодня к президентскому дворцу чтобы поздравить Лукашенко с 66 днем рождения.

Сам он к людям не вышел. Его пресс-секретарь Наталья Эймонт прислала в ответ на запрос СМИ фотографию, где президент, как и в прошлое воскресенье, держит в руках автомат.

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