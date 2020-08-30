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Espreso.tvМирВ Минске силовики забрали 140 протестующих

В Минске силовики забрали 140 протестующих

В воскресенье, 30 августа 2020 года, в Минске были задержаны около 140 участников протестных акций

Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, передает Еспресо.TV со ссылкой на РИА "Новости"

По ее словам, эти данные пока не окончательные и "утром будет полная картина".

Перед этим было известно лишь о незначительном количестве задержаний в центральной части Минска - рядом с гостиницей "Минск" и главным зданием КГБ Беларуси.

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