В Калуше в магазин заползла змея
30 августа, 2020, 08:30
Об этом в Facebook сообщил начальник районного отдела Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области Василий Никитин, передает Еспресо.TV.
29 августа 2020 года спасателям поступило сообщение, что на предприятие по торговле мебелью на улице Каракая, что в Калуше, заползла змея
Об этом в Facebook сообщил начальник районного отдела Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области Василий Никитин, передает Еспресо.TV.
К месту вызова было направлено отделение в составе четырех человек.
"Змею выловили, поместили в мешок, вывезли и отпустили в открытую территорию экосистем", - отметил чиновник.
По его словам, это был уж.
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