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Espreso.tvОбществоВ Калуше в магазин заползла змея

В Калуше в магазин заползла змея

29 августа 2020 года спасателям поступило сообщение, что на предприятие по торговле мебелью на улице Каракая, что в Калуше, заползла змея

Об этом в Facebook сообщил начальник районного отдела Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области Василий Никитин, передает Еспресо.TV.

К месту вызова было направлено отделение в составе четырех человек.

"Змею выловили, поместили в мешок, вывезли и отпустили в открытую территорию экосистем", - отметил чиновник.

По его словам, это был уж.

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