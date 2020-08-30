 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Черкассах 30-летняя беременная женщина из-за "коммуналки" зарезала знакомую

В Черкассах 30-летняя беременная женщина из-за "коммуналки" зарезала знакомую

В городе Черкассы беременная женщина убила подругу. Подозреваемую задержали. Сейчас она в изоляторе временного содержания. В суде ей будут избирать меру пресечения

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черкасской области, информирует Еспресо.TV .

Все произошло около 01:00 в ночь с 29 на 30 августа, рядом с магазином на Мытнице.

Женщины решили выяснить отношения, почему, когда они вместе проживали, одна из них не оплатила коммуналку и тем самым задолжала другой деньги.

На встречу черкащанка 30 лет пришла с ножом. Во время ссоры и драки женщина нанесла удар в сердце 28-летней подруге, та умерла за несколько минут.

Злоумышленницу задержали сразу соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту убийства следователи открыли уголовное производство ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

Беременной женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Видео с уличной камеры можно посмотреть ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ.

Как сообщает пресс-секретарь Черкасского областного центра экстренной медицинской помощи Ирина Назарок, "скорую" вызвали на улицу Героев Днепра, сообщив о ножевом ранении.

"Когда бригада скорой прибыла на место происшествия, 28-летняя девушка находилась в состоянии клинической смерти. Медики пытались реанимировать ее, но, к сожалению, не удалось", - приводит ее слова черкасский портал Про все.ck.ua.

Фото с места инцидента

Очевидец Виталий Литвиненко говорит, что услышал крики с улицы в тот момент, когда был на балконе.

"Я выглянул и увидел, что беременная девушка ножом ударила прямо в сердце другую девушку. Люди, которые это видели, говорят, что нож был не обычный, а типа "тесак", - рассказывает Виталий.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

30 августа, 2020 воскресенье

29 августа, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать