В Черкассах 30-летняя беременная женщина из-за "коммуналки" зарезала знакомую

30 августа, 2020, 21:30

В городе Черкассы беременная женщина убила подругу. Подозреваемую задержали. Сейчас она в изоляторе временного содержания. В суде ей будут избирать меру пресечения

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черкасской области, информирует Еспресо.TV .

Все произошло около 01:00 в ночь с 29 на 30 августа, рядом с магазином на Мытнице.

Женщины решили выяснить отношения, почему, когда они вместе проживали, одна из них не оплатила коммуналку и тем самым задолжала другой деньги.

На встречу черкащанка 30 лет пришла с ножом. Во время ссоры и драки женщина нанесла удар в сердце 28-летней подруге, та умерла за несколько минут.

Злоумышленницу задержали сразу соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту убийства следователи открыли уголовное производство ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

Беременной женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Видео с уличной камеры можно посмотреть ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ.

Как сообщает пресс-секретарь Черкасского областного центра экстренной медицинской помощи Ирина Назарок, "скорую" вызвали на улицу Героев Днепра, сообщив о ножевом ранении.

"Когда бригада скорой прибыла на место происшествия, 28-летняя девушка находилась в состоянии клинической смерти. Медики пытались реанимировать ее, но, к сожалению, не удалось", - приводит ее слова черкасский портал Про все.ck.ua.

Фото с места инцидента

Очевидец Виталий Литвиненко говорит, что услышал крики с улицы в тот момент, когда был на балконе.

"Я выглянул и увидел, что беременная девушка ножом ударила прямо в сердце другую девушку. Люди, которые это видели, говорят, что нож был не обычный, а типа "тесак", - рассказывает Виталий.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb