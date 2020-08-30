Тыквы от девчат, арестантские наборы, похоронные венки и смирительная рубашка. Что белорусы и белоруски дарили Лукашенко на день рождения

30 августа, 2020, 23:45

В сети опубликованы фотографии с событий в Минске в воскресенье, 30 августа 2020 года, на которых видно, что именно решили подарить граждане Беларуси неизменному правителю страны Александру Лукашенко на его 66-летие

Об этом рассказывает Еспресо.TV .

Утром одетые в белорусские национальные костюмы молодые белоруски устроили символическую акцию. Несмотря на непогоду они пришли к металлическим заграждениям, которыми ОМОН ограничил доступ на расположенную в центре правительственную площадь Независимости, и по старинке оставили там тыквы.

"Есть такая белорусская народная традиция. Когда девушка отказывала парню, она выкатывала ему тыкву, и это было большим оскорблением. Получить тыкву для парня крайне нежелательно. Поэтому мы решили выкатить тыквы для самого нежелательного парня, даже деда", - приводит слова участников этого действа газета Салидарнасць.

Яркие фото с этого события появились на Onliner.by и Symbal.by, а Радыё Свабода разместило видео.

Позже, днем и вечером, тысячи протестующих собрались рядом с президентским дворцом.

Как видно из фотографий на телеграмм-каналах Nexta_live и Мая Страны Беларусь, здесь оставались подарки уже более творческого характера.

Напомним, сам Лукашенко к людям не вышел.

Его пресс-секретарь Наталья Эймонт прислала в ответ на запрос СМИ фотографию, где президент, как и в прошлое воскресенье, держит в руках автомат.

Также несколько коротких заявлений сделал помощник президента Николай Латишонок.

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