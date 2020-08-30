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Espreso.tvМирТрамп отменил брифинги разведки. Байден объяснил это намерением скрыть вмешательства Путина в американские выборы

Трамп отменил брифинги разведки. Байден объяснил это намерением скрыть вмешательства Путина в американские выборы


фото: CNN
Президент Соединенных Штатов Америки, республиканец Дональд Трамп, принял решение отказаться от проведения докладов разведчиков в ближайшие два месяца, что предшествуют голосованию на очередных выборах главы государства в ноябре

По его мнению, такие меры вредят национальной безопасности страны, передает Еспресо.TV со ссылкой на NBC News .

Речь идет о том, что конгрессмены и в дальнейшем будут иметь доступ к секретным документам, но не смогут лично задавать вопросов на таких встречах.

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"Директор (Национальной разведки США Джон - ред.) Рэтклифф предоставлял комитету (Конгресса по разведке - ред.) информацию, и информация "вытекала". Это был хитрый (глава комитета по разведке Палаты представителей Адам - ред.) Шифф или кто-то другой. они сливают информацию", - обвинил разведчиков американский президент.

"Что еще хуже, они сливают неверную информацию. Он (Рэтклифф - ред.) устал от этого. Он хочет делать это в другой форме", - добавил Трамп.

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Это решение своего оппонента уже прокомментировал у себя на сайте кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.

"Вывод может быть только один: Трамп надеется, что Владимир Путин еще раз протянет его кандидатуру или скроет его ужасные промахи в руководстве страной во время многочисленных кризисов, с которыми мы сталкиваемся. И он не хочет, чтобы американцы знали, какие шаги предпринимает Путин для того, чтобы он был переизбран или почему Путин стремится вмешаться ", - заявил Байден.

  • Выборы президента США 2020 года состоятся во вторник, 3 ноября.

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