Соединенные Штаты заявили, что заключенный в Беларуси политолог Шкляров является их гражданином
Об этом во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ заявил заместитель государственного секретаря США Стивен Биган, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я также хотел бы вновь призвать к освобождению всех, кто был несправедливо задержан. Среди них есть гражданин США по имени Виталий Шкляров. Господин Шкляров приехал в Беларусь в июле вместе со своим 8-летним сыном, чтобы навестить мать и отпраздновать с ней свой день рождения. Его схватили на улице, бросили в кузов фургона и увезли в 300 километрах в следственный изолятор. Несмотря на содержание под стражей, он храбро отказывается признаться в преступлениях, которых не совершал, и поэтому остается в тюрьме. Позвольте мне четко заявить: у президента Соединенных Штатов и государственного секретаря нет выше приоритета, чем защита американских граждан, ложно обвиненных и содержащихся под стражей за преступления, которых они не совершали. Мы призываем белорусские власти немедленно освободить Виталия, а также всех несправедливо задержанных ", - подчеркнул Биган .
Он также выразил поддержку от имени США всем участникам протеста. "Соединенные Штаты поддерживают Виталия Шклярова, как и всех тех, кто остается под стражей, родственников тех, кто пропал без вести и был убит, всех, кто продолжает мирно шествовать по улицам Беларуси, требуя своего права определять собственное будущее. Им я говорю: вы нас вдохновляете и мы вас не забудем ", - добавил заместитель государственного секретаря США.
Справка
Виталий Шкляров, как и популярный белорусский видеоблоггер, а ныне политзаключенный Сергей Тихановский, муж Светланы Тихановской, родился в городе Гомеле (Беларусь).
Учился на политолога в Германии. Сделал карьеру на Западе.
Был задействован в избирательных кампаниях Ангелы Меркель, Барака Обамы, Берни Сандерса. Консультировал российскую оппозицию и демократические силы Грузии.
С началом белорусской мирной революции как пропрезидентские, так и независимые медиа называли его чуть ли не главным политтехнологом протестных акций. Сам он этого не подтверждал, но и не опровергал.
В открытых источниках можно найти много его заявлений и оценок с поддержкой Тихановского.
Сейчас Шкляров является фигурантом дела против Тихановского (его обвиняют по четырем статьям, включая часть 1 статьи 342 - "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" Уголовного кодекса Беларуси).
Режим Лукашенко считает, что это именно Шкляров научил белорусскую оппозицию "жить" в соцсетях.
По данным портала TUT.by, жена Шклярова - тоже гражданка США, она работает в посольстве в Киеве.
- Политтехнолог был задержан 29 июля .
- 31 июля его арестовали на два месяца .
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