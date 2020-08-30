Соединенные Штаты заявили, что заключенный в Беларуси политолог Шкляров является их гражданином

30 августа, 2020, 12:23

Власти Соединенных Штатов Америки призвали Беларусь освободить политического заключенного Виталия Шклярова

Об этом во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ заявил заместитель государственного секретаря США Стивен Биган, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я также хотел бы вновь призвать к освобождению всех, кто был несправедливо задержан. Среди них есть гражданин США по имени Виталий Шкляров. Господин Шкляров приехал в Беларусь в июле вместе со своим 8-летним сыном, чтобы навестить мать и отпраздновать с ней свой день рождения. Его схватили на улице, бросили в кузов фургона и увезли в 300 километрах в следственный изолятор. Несмотря на содержание под стражей, он храбро отказывается признаться в преступлениях, которых не совершал, и поэтому остается в тюрьме. Позвольте мне четко заявить: у президента Соединенных Штатов и государственного секретаря нет выше приоритета, чем защита американских граждан, ложно обвиненных и содержащихся под стражей за преступления, которых они не совершали. Мы призываем белорусские власти немедленно освободить Виталия, а также всех несправедливо задержанных ", - подчеркнул Биган .

Он также выразил поддержку от имени США всем участникам протеста. "Соединенные Штаты поддерживают Виталия Шклярова, как и всех тех, кто остается под стражей, родственников тех, кто пропал без вести и был убит, всех, кто продолжает мирно шествовать по улицам Беларуси, требуя своего права определять собственное будущее. Им я говорю: вы нас вдохновляете и мы вас не забудем ", - добавил заместитель государственного секретаря США.

Справка

Виталий Шкляров, как и популярный белорусский видеоблоггер, а ныне политзаключенный Сергей Тихановский, муж Светланы Тихановской, родился в городе Гомеле (Беларусь).

Учился на политолога в Германии. Сделал карьеру на Западе.

Был задействован в избирательных кампаниях Ангелы Меркель, Барака Обамы, Берни Сандерса. Консультировал российскую оппозицию и демократические силы Грузии.

С началом белорусской мирной революции как пропрезидентские, так и независимые медиа называли его чуть ли не главным политтехнологом протестных акций. Сам он этого не подтверждал, но и не опровергал.

В открытых источниках можно найти много его заявлений и оценок с поддержкой Тихановского.

Сейчас Шкляров является фигурантом дела против Тихановского (его обвиняют по четырем статьям, включая часть 1 статьи 342 - "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" Уголовного кодекса Беларуси).

Режим Лукашенко считает, что это именно Шкляров научил белорусскую оппозицию "жить" в соцсетях.

По данным портала TUT.by, жена Шклярова - тоже гражданка США, она работает в посольстве в Киеве.

Политтехнолог был задержан 29 июля .

31 июля его арестовали на два месяца .

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