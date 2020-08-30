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Espreso.tvОбществоШмыгаль пообещал горнякам "делать все возможное, чтобы не было долгов по зарплате"

Шмыгаль пообещал горнякам "делать все возможное, чтобы не было долгов по зарплате"

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Донецкую области 30 августа вместе с и. о. министра энергетики Ольгой Буславец посетил город Краматорск, где поздравил работников угольной отрасли с профессиональным праздником

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабмина передает Еспресо.TV .

"Ваша профессия - одна из самых опасных и одновременно одна из самых достойных в мире. Не зря грудь каждого из вас украшают ордена и медали, потому что это действительно вызов - ежедневно спускаться в шахту", - подчеркнул премьер.

По словам руководителя правительства, угольная отрасль является одной из важных составляющих топливно-энергетического комплекса Украины. В ближайшие годы украинская экономика, энергетическая сфера нуждаться угля, ведь это "основной энергоресурс для тепловой генерации, играющий важную роль в сбалансировании энергосистемы".

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Также Шмыгаль подчеркнул, что украинская угольная отрасль безусловно нуждается в реформировании и новых подходах к хозяйствованию.

"Неоднократные встречи с горняками показали нашу общую готовность к осуществлению изменений с целью комплексного решения проблемных вопросов угледобывающей отрасли. Европейские условия и безопасность труда, надлежащая заработная плата, безубыточность угольных предприятий - это ориентиры для нашей дальнейшей совместной работы", - отметил премьер-министр.

Шмыгаль также подчеркнул, что разработка Концепции и Национальной программы справедливой трансформации угольных регионов, внедрение пилотного проекта трансформации угольных шахт - это шаги, которые государство предпринимает для вывода угольной отрасли из кризиса.

"Правительство будет делать все эти шаги, чтобы в шахтерской отрасли ситуация улучшалась. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы не было долгов по зарплате, как это было в прошлые годы. Этим вопросом лично занимается президент", - добавил глава Кабмина.

В завершение премьер-министр наградил 12 работников угледобывающих предприятий Донецкой области почетными грамотами и ценными подарками.

  • 30 августа, в последнее воскресенье августа, в Украине происходит традиционное празднование Дня шахтера.
  • Между тем 40 работников шахты "Надежда", в городе Сосновка Львовской области, протестуют под землей из-за длительной задолженности по выплате заработной платы.

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