"Урожая нет, - один наилок". Жители пострадавших от наводнения сел Буковины до сих пор не получили компенсации за уничтоженные огороды

30 августа, 2020, 13:03

Более 200 жителей сел Стрелецкий Кут и Ревное, что на Кицманщине, собрались на собрание, чтобы обсудить ситуацию относительно последствий июньского наводнения и невыплаты денежной компенсации за уничтоженные огороды и подсобные помещения

Люди на собрании приняли обращение президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием исправить ситуацию. Также они выразили недоверие сельскому голове Василию Вудвуду и другим работникам Стрелецкокутского сельсовета, к которому административно относится село Ревностное. За то, что не защищают интересы общины, передает Еспресо.TV со ссылкой на газету Молодой буковинец.

На собрании никого из руководства села не было: работники сельсовета находятся на больничном.

Журналисты "Молодого буковинца" лично посетили Стрелецкий Кут и пообщались с пострадавшими хозяевами.

"Мы с мужем имеем 35 соток огорода: посадили картофель, кукурузу, морковь, свеклу и другие овощи. Вода затопила все. Урожая нет, - один наилок. Рядом с нами живет 89-летняя свекровь, у нее тоже пустота, вместе - полгектара огорода . Недавно построили новый забор. Дети помогли, потому что пенсия у нас с мужем минимальная. После наводнения посадили ящик картофеля, чтобы хоть на семена было. Барабуля как раз цветет. Также сажали и капусту. На зиму все надо покупать, а цены на рынке высокие. С гуманитарки получили четыре килограмма пшеничных и кукурузных круп и бутылку минеральной воды ", - рассказывает учительница Вера Тащук.

Не лучше ситуация и у пенсионера с инвалидностью Василия Савчука. Проживает он вместе с женой, большая вода уничтожила 30 соток огорода.

"Во дворе вода была по пояс, добралась и до дома, но мы плотно закрыли входную дверь. Наводнение разрушило заборы, затопило город. Потонули куры, только несколько осталось. О компенсации за потерянный город никто из власти даже не заикается", - делится хозяин.

По словам селян, многие из них уже приобрели овощи на рынках. К примеру, семья Юрия Коржан уже часть овощей закупила - огурцы и помидоры. Остальные еще будут покупать, надеясь, например, что картофель станет дешевле после сезона копания. Наводнение уничтожило в этой семье также 30 соток огорода.

"Одной из причин затопления было то, что наше Ровненское лесничество рубит деловую древесину, а веток и верха сбрасывает в овраги и канавы, образуя запруды, вот вода не бежит в Прут, а образует пруды. У меня затопило подвал, баню, коридор в доме . Вода была глубиной более 1,1 метра. На огороде сплошной затвердевший ил. Пытался его разрыхлить - не удается. Не знаю, удастся ли вспахать. Удерживал 50 кроликов четырех видов, потому что с того живу. Большинство утонули. Трости с огорода забрал, потому что они бы сгнили в иле. Остался не только без фасоли, но и вообще без овощей. Вода нанесла бревен. Я их порезал, поколол на отопление. Через несанкционированный забор гравия из реки упал уровень Прута, то теперь нет в колодцах воды. Сельский совет не действует. Списков пострадавших от наводнения нет. Вместо комиссии ходили по селу какие-то две женщины, в акте о своих убытки не подписывался. Если государство нам не компенсирует убытки за огороды и подсобные помещения, прибегнем к радикальным мерам ", - говорит 70-летний Василий Мищенчук, один из инициаторов собрания селян.

"Когда сельские чиновники делили гуманитарную помощь, то мне не дали ничего, мол, у тебя шесть взрослых детей, пусть они тебе помогают. Ко мне в дом вода лилась через окна, все сгнило, из мебели остались только тумбочка и два столика. Дом весь раскисший, потому что с дерева. Выплатили всего 20 тыс. грн. В районе мне сказали, что должны были выплатить 236 тыс. грн", - вспоминает Любовь Барановская, жительница Ревно, из семьи репрессированных.



"У меня был ад - везде вода. Огород затопило подвал тоже, в доме под полом образовался грибок. Большое спасибо просвитеру Ивану Химейчуку, который организовал бесплатную выдачу пострадавшим односельчанам воды и по мешку картошки. Пришла какая-то женщина с Кицмани в туфельках, не смотрела, какие убытки у каждого, а записывала все со слов людей. Какая это комиссия? Некоторые люди вообще не весновал, а говорил, что город заложен ", - плачет Мария Андрюшкина, пенсионерка.

"Вода делала с заборов гармошки, потому что несла бревна. Со своего огорода я вывез 99 КамАЗов и 123 КрАЗы ила, потерял много бытовой и малой сельскохозяйственной техники. Кто это мне возместит? Сельский голова говорил, что списки подал в обладминистрацию, но результатов почему-то до сих пор нет ", - резюмирует Илья Савчук, чернобылец.

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