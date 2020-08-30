Путин в пятый раз с начала протестов позвонил Лукашенко и пригласил его к себе в Москву

30 августа, 2020, 13:50

Президент России Владимир Путин в очередной раз позвонил белорусскому коллеге Александру Лукашенко

Об этом в воскресенье, 30 августа 2020 года, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям", - говорится в сообщении.

Главы государств договорились, что "в ближайшие недели" они проведут встречу в Москве.

Кроме того, Путин поздравил Лукашенко с его 66-м днем рождения .

Если считать с 9 августа, то есть со дня проведения непризнанных международным сообществом выборов, когда в Республике Беларусь начались массовые антипрезидентские протесты, это уже пятые такие двусторонние телефонные переговоры, факты которых не скрыты.

При этом Лукашенко в течение указанного периода еще ни разу открыто не покидал границ Беларуси.

Еще в июле независимый от Кремля российский политолог Валерий Соловей заявлял, что Лугашенко согласился "сдать" Беларусь в обмен на должность главы парламента Союзного государства .

По словам Соловья, подобное будет означать окончательную ликвидацию белорусского государственного суверенитета.

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