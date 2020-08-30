Путин в пятый раз с начала протестов позвонил Лукашенко и пригласил его к себе в Москву
Об этом в воскресенье, 30 августа 2020 года, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям", - говорится в сообщении.
Главы государств договорились, что "в ближайшие недели" они проведут встречу в Москве.
Кроме того, Путин поздравил Лукашенко с его 66-м днем рождения .
Если считать с 9 августа, то есть со дня проведения непризнанных международным сообществом выборов, когда в Республике Беларусь начались массовые антипрезидентские протесты, это уже пятые такие двусторонние телефонные переговоры, факты которых не скрыты.
При этом Лукашенко в течение указанного периода еще ни разу открыто не покидал границ Беларуси.
- Еще в июле независимый от Кремля российский политолог Валерий Соловей заявлял, что Лугашенко согласился "сдать" Беларусь в обмен на должность главы парламента Союзного государства .
- По словам Соловья, подобное будет означать окончательную ликвидацию белорусского государственного суверенитета.
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