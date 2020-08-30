Появились имена и фото разыскиваемых за поджог авто "Схем" в Броварах

30 августа, 2020, 19:30

Национальная полиция Украина в воскресенье, 30 августа 2020 года, обнародовала фотографии и имена двух мужчин, разыскиваемых по подозрению в организации поджога автомобиля программы журналистских расследований "Схемы", что является совместным проектом Радио Свобода и телеканала UA: Первый

Эти данные в себя не странице обнародует начальник полиции Киевщины Андрей Небытов, информирует Еспресо.TV.

"Ищем двух "джентльменов" за организацию поджога автомобиля программы "Схемы" Радио Свободы. Это в дополнение к ранее арестованному Броварским судом. На следующей неделе им изберут меру пресечения. Надеемся на арест! Полностью рассматриваем их деятельность в составе организованной преступной группы", - написал Небытов.

Имена разыскиваемых - Ободовский Дмитрий Валерьевич 1986 года рождения и Проценко Юрий Владимирович 1991 года рождения.

По его словам, правоохранители также устанавливают заказчиков этого преступления.

"И это точно лица, которым было выгодно создать напряжение между властью, правоохранителями и журналистским сообществом путем уничтожения имущества известных в обществе деятелей", - заявил Небытов.

Напомним, в ночь на 17 августа в Броварах Киевской области неизвестные сожгли автомобиль проекту журналистских расследований "Схемы".

Журналист "Схем" Михаил Ткач заявил, что за этим авто следили работники Управления госохраны. В УГО отрицали слежку за журналистами.

Нацполиция открыла дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".

В МВД пообещали "объективное расследование" поджога и возможного прослушивания Ткача.

Появилось видео поджога автомобиля "Схем".

26 августа задержали двух подозреваемых в поджоге авто журналистов проекта "Схемы". Еще двое были объявлены в розыск.

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