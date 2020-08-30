Появились имена и фото разыскиваемых за поджог авто "Схем" в Броварах
Эти данные в себя не странице обнародует начальник полиции Киевщины Андрей Небытов, информирует Еспресо.TV.
"Ищем двух "джентльменов" за организацию поджога автомобиля программы "Схемы" Радио Свободы. Это в дополнение к ранее арестованному Броварским судом. На следующей неделе им изберут меру пресечения. Надеемся на арест! Полностью рассматриваем их деятельность в составе организованной преступной группы", - написал Небытов.
Имена разыскиваемых - Ободовский Дмитрий Валерьевич 1986 года рождения и Проценко Юрий Владимирович 1991 года рождения.
По его словам, правоохранители также устанавливают заказчиков этого преступления.
"И это точно лица, которым было выгодно создать напряжение между властью, правоохранителями и журналистским сообществом путем уничтожения имущества известных в обществе деятелей", - заявил Небытов.
- Напомним, в ночь на 17 августа в Броварах Киевской области неизвестные сожгли автомобиль проекту журналистских расследований "Схемы".
- Журналист "Схем" Михаил Ткач заявил, что за этим авто следили работники Управления госохраны. В УГО отрицали слежку за журналистами.
- Нацполиция открыла дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".
- В МВД пообещали "объективное расследование" поджога и возможного прослушивания Ткача.
- Появилось видео поджога автомобиля "Схем".
- 26 августа задержали двух подозреваемых в поджоге авто журналистов проекта "Схемы". Еще двое были объявлены в розыск.
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