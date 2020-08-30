Оккупанты виновны в 117 фактах похищения и незаконного заключения жителей Крыма, - МИД
Об этом сегодня, 30 августа 2020 года, в Международный день жертв насильственных исчезновений сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В подавляющем большинстве случаев были выявлены факты, свидетельствующие о причастности к исчезновениям российской оккупационной власти. Зафиксированы случаи запугивания родственников пропавших, свидетелей, а также отсутствие эффективного расследования. Как и в общей картине преследований несогласных с политикой Москвы, среди жертв насильственных исчезновений в оккупированном Крыму большинство составляют крымские татары ", - отмечается в заявлении.
Мировое сообщество должно держать такие нарушения со стороны России как государства-оккупанта в фокусе своего постоянного внимания и усиливать давление на РФ во всех случаях насильственных исчезновений, уверены в украинском МИД.
В " этой связи важным является усиление международного давления на Российскую Федерацию с целью выполнения ею обязательств как государства-оккупанта согласно международного гуманитарного права и международного права прав человека, прежде всего что касается обеспечения права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность", - отмечают дипломаты.
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