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Espreso.tvМирНа улицах Минска заметили женский ОМОН

На улицах Минска заметили женский ОМОН

Против женского антипрезидентского протеста в Беларуси режим Лукашенко начал использовать одетых в черную форму ОМОНа сотрудниц правоохранительных органов

Об этом со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода передает Еспресо.TV .

В частности, такие лица пытались противодействовать большому женскому маршу 29 августа.

На фотографиях с акции можно заметить нескольких женщин в милицейском кордоне.

Их лица скрывают маски.

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