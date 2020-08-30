На улицах Минска заметили женский ОМОН

30 августа, 2020, 11:22

Против женского антипрезидентского протеста в Беларуси режим Лукашенко начал использовать одетых в черную форму ОМОНа сотрудниц правоохранительных органов

Об этом со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода передает Еспресо.TV .

В частности, такие лица пытались противодействовать большому женскому маршу 29 августа.

На фотографиях с акции можно заметить нескольких женщин в милицейском кордоне.

Их лица скрывают маски.

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