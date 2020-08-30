Лукашенко впервые за 25 лет согласен на аншлюс Беларуси. Не хватает только "распятого мальчика" из ОМОНа, - Пионтковский

30 августа, 2020, 17:56

Для того чтобы Республика Беларусь окончательно перешла под контроль РФ не хватает только повода для открытого появления российских силовиков

Таким поводом может стать постановка с применением протестующими насилия в отношении кого-либо из верных Александру Лукашенко людей в форме, заявил политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон, США) в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.ТV.

"Лукашенко нужно еще несколько тысяч головорезов-палачей. Ему не хватило в первые дни протестов. У него в этом осетинском подразделении, возглавляемом Караевым и Зураевым, 1 500 таких бандитов. Они расправились с Минском, но их не хватило на регионы. А сейчас Путин посылает ему несколько тысяч таких же отъявленных бандитов из Российской гвардии", - отметил аналитик.

При этом россияне, как считает Пионтковский, могут даже "не заморачиваться" переодеванием в форму белорусского ОМОНа.

"Он (Путин, - ред.) пришлет им открыто своих садистов. И дальше уже включается вариант "распятого мальчика". Он же так и говорил: в случае насилия в отношении правоохранителей этот резерв работников правоохранительных органов, который он сформировал, будет немедленно отправлен. Я убежден, что он (резерв, - ред.) уже там. Остался какой-то "распятый мальчик" - правоохранитель, который появится в день, выбранный даже не Лукашенко, а Путиным", - добавил эксперт.

Кроме того, Пионтковский раскрыл подробности последних телефонных переговоров Минска с Москвой.

"Он (Лукашенко, - ред.) по несколько раз звонил Путину, умолял: "Теперь я согласен на все, только спасай, присылай войска". Что значит "согласен на все"? Они уже озвучили, что будут делать - новая конституционная реформа, а значит новая конституция. В ней не будет написано в первом пункте, что Беларусь отказывается от суверенитета, но суть этого аншлюса будет погружена в массу других формулировок о наднациональных органах, общем президенте, общем парламенте, общей судебной системе и т.д. Впервые за 25 лет Лукашенко согласился на аншлюс", - пояснил политолог.

А после того как Лукашенко подпишет "все бумаги", подчеркнул Пионтковский, Москва может пойти на его физическое устранение.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb