Конфликт с ромами на Харьковщине. Нацполиция открыла производство по статьям "нарушение равноправия" и "хулиганство"
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, передает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Санкциями этих статей предусматривается до 4 лет лишения свободы.
"29 августа жители поселка Андреевка Балаклейского района собрались на мирную акцию с целью выражения недовольства действиями цыганских семей, проживающих на территории района. У домов рома собралось около 500 местных жителей. Мирная акция переросла в столкновения. Сразу по тревоге был поднят личный состав районной полиции , которые эвакуировали цыганские семьи из эпицентра конфликта ", - отмечают правоохранители.
В результате происшествия пострадавших нет.
Охрану общественного порядка осуществляли около 80 человек Балаклейского отдела полиции и бойцов спецподразделений полиции особого назначения.
По факту происшествия начато досудебное расследование.
- Напомним, по данным СМИ, причиной напряжения в селе названо избиение группой ромов количеством 20-25 человек парня не рома, что имело место 19 августа на улице Садовой.
- Как сообщили местные жители, "за последний год из Харькова и области много ромов переселили в этот поселок и они стали устраивать там беззакония".
- "Отбирают у детей телефоны, воруют, бьют, ходят с ножами, нигде не работают. Полиция ничего не может с ними сделать", - цитируют журналисты жителей Андреевки.
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