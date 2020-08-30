Конфликт с ромами на Харьковщине. Нацполиция открыла производство по статьям "нарушение равноправия" и "хулиганство"

30 августа, 2020, 07:46

Полиция открыла уголовные производства по факту межнационального конфликта в поселке Андреевка Балаклейского района Харьковской области

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, передает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Санкциями этих статей предусматривается до 4 лет лишения свободы.

"29 августа жители поселка Андреевка Балаклейского района собрались на мирную акцию с целью выражения недовольства действиями цыганских семей, проживающих на территории района. У домов рома собралось около 500 местных жителей. Мирная акция переросла в столкновения. Сразу по тревоге был поднят личный состав районной полиции , которые эвакуировали цыганские семьи из эпицентра конфликта ", - отмечают правоохранители.

В результате происшествия пострадавших нет.

Охрану общественного порядка осуществляли около 80 человек Балаклейского отдела полиции и бойцов спецподразделений полиции особого назначения.

По факту происшествия начато досудебное расследование.

Напомним, по данным СМИ, причиной напряжения в селе названо избиение группой ромов количеством 20-25 человек парня не рома, что имело место 19 августа на улице Садовой.

Как сообщили местные жители, "за последний год из Харькова и области много ромов переселили в этот поселок и они стали устраивать там беззакония".

"Отбирают у детей телефоны, воруют, бьют, ходят с ножами, нигде не работают. Полиция ничего не может с ними сделать", - цитируют журналисты жителей Андреевки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb