Если хотя бы у одного ученика подтвердят коронавирус, весь класс пойдет на 14-дневную самоизоляцию
30 августа, 2020, 20:43
Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявляет, что если хотя бы у одного ученика в классе будет подтвержден коронавирус, то весь класс будет отправлен на двухнедельную самоизоляцию
Об этом чиновник сказал вечером в воскресенье, 30 августа 2020 года, в эфире телеканала ICTV, передает Еспресо.TV.
"Если хотя бы один ученик в классе будет инфицирован и будет установлен диагноз коронавирусная болезнь, то весь класс будет считаться как близкие контакты, и все дети из этого класса пойдут на самоизоляцию на 14 дней", - отметил Ляшко.
Данное правило он назвал "четкой рекомендацией".
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