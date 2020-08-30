Если хотя бы у одного ученика подтвердят коронавирус, весь класс пойдет на 14-дневную самоизоляцию

30 августа, 2020, 20:43

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявляет, что если хотя бы у одного ученика в классе будет подтвержден коронавирус, то весь класс будет отправлен на двухнедельную самоизоляцию

Об этом чиновник сказал вечером в воскресенье, 30 августа 2020 года, в эфире телеканала ICTV, передает Еспресо.TV.

"Если хотя бы один ученик в классе будет инфицирован и будет установлен диагноз коронавирусная болезнь, то весь класс будет считаться как близкие контакты, и все дети из этого класса пойдут на самоизоляцию на 14 дней", - отметил Ляшко.

Данное правило он назвал "четкой рекомендацией".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb