Арсений Яценюк в FT: Нам нужен новый план для Восточной Европы. Время действовать, а не колебаться

30 августа, 2020, 17:31

Арсений Яценюк призвал западных партнеров создать совместную миссию высокого уровня на защиту свободы и демократии в Восточной Европе

Об этом премьер-министр Украины 2014-2016 годов, председатель Киевского форума по безопасности (КФБ), лидер "Народного фронта" написал в материале для The Financial Times, передает Еспресо.TV .

"Сегодня в отношении Востока Европы Запад применяет формулу соблюдения определенной "социальной дистанции", и нет разницы, какое изысканное политическое название этой дистанции дают - то ли "Соглашение об ассоциации с ЕС", то ли" Восточное партнерство", - написал он.

В отличие от Запада, Россия, убежден Арсений Яценюк, имеет целостное видение нашего региона и его важности:

"И в Молдове, и в Украине, и Беларуси Москва пытается установить эффективный контроль и создать новые плацдармы для расширения своего влияния на Запад. Именно так президент Путин видит путь к возрождению нового Советского Союза, к которому он так стремится".

Последние события в Беларуси и опасность, что Беларусь окажется под российским влиянием на неопределенный период времени, требуют действий от Запада и Украины, отметил он:

"Время действовать, а не колебаться. Прежде всего, призываю Европейский Союз отнестись к гражданскому подъему в Беларуси как к неотъемлемой части европейских процессов и европейской перспективы".

"Это в целом требует пересмотра Европейским Союзом отношения к нашему региону. Не смотрите на ваших ближайших европейских соседей с позиции доброжелательного, но экзотического восточного партнерства. Замените подход "вытянутой руки" протянутой рукой. На практике это означает дать Беларуси, Грузии, Молдове и Украине ясный сигнал о достижимости цели вступления в ЕС и НАТО и, при условии выполнения четких планов действий, - о ее реалистичностти", - подчеркнул глава КБФ.

Составляющей этих процессов, подчеркнул он, должен стать отказ Западной Европы от любых иллюзий о возможности перезагрузки отношений с Россией:

"Такое обновление невозможно, пока Россией будет управлять авторитарный и коррумпированный режим Путина. Вместо дипломатических попыток перезагрузить отношения с Россией, более важной и насущной является потребность усилить давление и перезагрузить процесс мирного урегулирования всех вооруженных конфликтов, развернутых Москвой в нашем регионе".

"Что касается Украины, то следует отказаться от иллюзии, будто можно достичь мира на Донбассе, пока Крым остается под российской оккупацией. Эти вопросы не могут оставаться разграниченными. В вопросе Донбасса Кремль нацелен на истощение Украины и Запада, предлагая незначительные тактические уступки и в расчете на уступчивость Киев. Без освобождения Крыма не будут освобождены территории Донецкой и Луганской областей. Именно такова эта последовательность, а не наоборот", - подчеркнул он.

Нового комплексного подхода, по мнению Арсения Яценюка, требуют процессы мирного урегулирования в Грузии и Молдове.

Он призвал официальный Киев и западных партнеров инициировать проведение встречи высокого уровня "для формирования нового подхода к решению" замороженных конфликтов "в нашем регионе".

Председатель КФБ также подчеркнул важность инвестиций и финансовой поддержки нашего региона от западных партнеров. В частности, по его убеждению, государства региона должны быть приглашены к членству в Инициативе "Трех морей" и других инфраструктурных проектах.

"Нужно создать региональный фонд для противодействия антизападной пропаганде и для защиты свободы слова", - подчеркнул он.

"Наконец, для нашего региона необходима солидарная поддержка со стороны США и ЕС. Призываю наших партнеров создать совместную миссию высокого уровня в защиту свободы и демократии в Восточной Европе. Главной целью такой миссии должно быть создание единого видения, как продолжить процесс исторического объединения Европы, ее освобождения от угроз авторитаризма, внешней агрессии и пренебрежения к свободе человека и нации", - добавил он.

"Нам нужен новый план для Восточной Европы. Его появление - в интересах Восточной Европы и в целом всего Запада, стремящегося к стабильности в таком неопределенном мире", - подчеркнул Арсений Яценюк.

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