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Espreso.tvОбщество29 августа на фронте: с российской стороны - неприцельные выстрелы неподалеку Зайцевого, с украинской - без потерь

29 августа на фронте: с российской стороны - неприцельные выстрелы неподалеку Зайцевого, с украинской - без потерь


фото: glavcom.ua
29 августа 2020 года со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано два нарушения перемирия на Донбассе

Об этом говорится в посвященной положению в зоне проведения операции объединенных сил утренней информационной сводке по состоянию на 07:00 воскресенья, 30 августа, передает Еспресо.TV.

"Да, утром (вчера, 29 августа - ред.) со стороны временно неподконтрольной Ужовки противник проводил инженерные работы в сторону наших позиций вблизи населенного пункта Водяное. А после обеда российско-оккупационные войска осуществили неприцельно выстрелы из стрелкового оружия неподалеку Зайцевого", - отмечается в сообщении.

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Как отмечается, "выстрелы были провокационными", поэтому огонь украинские воины не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 30 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

  • Напомним, с 27 июля на фронте действует всеобъемлющее и полное прекращение огня с Россией.
  • По словам президента Владимира Зеленского, выступившего инициатором этих договоренностей, война на Донбассе якобы закончится уже к концу 2020 года.
  • За прекращение огня со своей стороны РФ требует проведение в ОРДЛО местных выборов на условиях Кремля. Они должны состояться осенью.
  • При этом россияне и наемники, по официальным данным от командования ООС, лишь изредка прибегают к провокационным не прицельным обстрелам. Таким образом, на фронте уже месяц нет убитых и раненых.
  • Вместе с тем, на прошлой неделе стало известно, что на Луганщине во время несения службы трагически погиб 31-летний старший лейтенант Владимир Рудик из села Золотники Теребовлянского района Тернопольской области. Его командование объяснило этот случай неосторожным обращением с оружием .

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