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Espreso.tvМирЗапад требует от Лукашенко не быть жестоким к участникам протестов

Запад требует от Лукашенко не быть жестоким к участникам протестов

Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Швейцария выступили с совместным заявлением по ситуации в Беларуси, в котором осудили применение насилия в отношении протестующих и политические преследования

Документ размещен на официальном сайте представительства ЕС в Белоруссии, информирует Еспресо.TV .

"Мы осуждаем непропорциональное применение силы и призываем власти Беларуси прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан", - говорится в заявлении.

Кроме того, страны заявили о солидарности с теми белорусами, кто требует новых выборов, и потребовали немедленно освободить всех несправедливо задержанных, "прекратить запугивание и преследование по политическим мотивам".

В заявлении также отмечается, что власти следует провести прозрачное расследование "всех возможных преступлений и злоупотреблений" и привлечь виновных к ответственности.

"Только это создаст возможность для мирного урегулирования кризиса на основе открытого национального диалога", - отметили авторы обращения.

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