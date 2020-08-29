Запад требует от Лукашенко не быть жестоким к участникам протестов
Документ размещен на официальном сайте представительства ЕС в Белоруссии, информирует Еспресо.TV .
"Мы осуждаем непропорциональное применение силы и призываем власти Беларуси прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан", - говорится в заявлении.
Кроме того, страны заявили о солидарности с теми белорусами, кто требует новых выборов, и потребовали немедленно освободить всех несправедливо задержанных, "прекратить запугивание и преследование по политическим мотивам".
В заявлении также отмечается, что власти следует провести прозрачное расследование "всех возможных преступлений и злоупотреблений" и привлечь виновных к ответственности.
"Только это создаст возможность для мирного урегулирования кризиса на основе открытого национального диалога", - отметили авторы обращения.
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