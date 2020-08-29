Из-за сожжения Корана в шведском Мальме мигранты-мусульмане устроили беспорядки. Есть раненые, 15 задержанных
Около 300 зачинщиков бросали различные предметы в полицию, которая пыталась помешать антиисламским действиям, и жгли мусор. Несколько полицейских получили легкие ранения, 15 человек задержаны, передает Еспресо.TV со ссылкой на Euronews .
Священная книга мусульман была сожжена вблизи арабского квартала. Правоохранители задержали трех причастных.
После этого и начались беспорядки.
Как отмечается, правая демонстрация в Мальме была запрещена полицией по соображениям безопасности.
Организатором мероприятия назван глава датской националистической партии "Жесткая линия" Расмуса Палудана.
Сейчас Палудану запрещен въезд в Швецию, поскольку "его поведение" представляет "угрозу основным интересам общества".
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