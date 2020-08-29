Из-за сожжения Корана в шведском Мальме мигранты-мусульмане устроили беспорядки. Есть раненые, 15 задержанных

29 августа, 2020, 13:01

После того, как после обеда в пятницу, 28 августа 2020 года, в городе Мальме на юге Швеции, недовольные массовым переселением мусульман в страну представители правых политических сил сожгли книгу Коран, вечером там вспыхнули беспорядки с участием мигрантов

Около 300 зачинщиков бросали различные предметы в полицию, которая пыталась помешать антиисламским действиям, и жгли мусор. Несколько полицейских получили легкие ранения, 15 человек задержаны, передает Еспресо.TV со ссылкой на Euronews .

Священная книга мусульман была сожжена вблизи арабского квартала. Правоохранители задержали трех причастных.

После этого и начались беспорядки.

Как отмечается, правая демонстрация в Мальме была запрещена полицией по соображениям безопасности.

Организатором мероприятия назван глава датской националистической партии "Жесткая линия" Расмуса Палудана.

Сейчас Палудану запрещен въезд в Швецию, поскольку "его поведение" представляет "угрозу основным интересам общества".

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