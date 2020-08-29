Исполнитель роли Черной пантеры в фильмах Marvel Чедвик Боузман умер от рака
Чедвик Боузман умер от рака толстой кишки, диагностированного в 2016 году. Актер ушел из жизни в возрасте 43 лет у себя дома в Калифорнии в окружении семьи. Весть о трагедии опубликована на страницах Боузман в Twitter и Instagram .
"С огромным сожалением мы подтверждаем смерть Чедвика Боузмана, - написали его представители. - В 2016 году у Чедвика диагностировали рак толстой кишки третьей степени, и он дрался с ним последние четыре года, пока тот не перешел в четвертую стадию".
В промежутках между операциями и химиотерапией Боузман продолжал сниматься в фильмах. Многие коллеги и поклонники актера признались в комментариях, что не догадывались о его болезни.
It is with immeasurable grief that we confirm the passing of Chadwick Boseman. Chadwick was diagnosed with stage III colon cancer in 2016 and battled with it these last 4 years as it progressed to stage IV. A true fighter, Chadwick persevered through it all, and brought you many of the films you have come to love so much . From Marshall to Da 5 Bloods, August Wilson's Ma Rainey's Black Bottom and several more , all were filmed during and between countless surgeries and chemotherapy . It was the honor of his career to bring King T'Challa to life in Black Panther . He died in his home, with his wife and family by his side. The family thanks you for your love and prayers , and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time . Photo Credit: @samjonespictures
"Как настоящий боец, Чедвик все выдержал и подарил множество фильмов, которые вы так полюбили. От "Маршала" до "Пятеро одной крови" и нескольких других. Для него было честью воплотить на экране короля ТьЧаллу в "Черной Пантере", - говорится в сообщении представителя актера. - Он умер у себя дома, рядом с ними находились жена и другие родственники. Семья благодарит вас за вашу любовь и молитвы, а также просит уважать ее личную жизнь в это трудное время".
Источник фото: Getty Images
Актер родился 29 ноября 1976 года в городе Андерсон штата Южная Каролина. В 1995 году он окончил школу и поступил в Говардский университет. Карьера Боузмана началась с короткометражек и сериалов, включая "CSI: Место преступления Нью-Йорк", "Правосудие", "Касл", "Обмани меня", "Детектив Раш", "Закон и порядок" и другие. Первую главную роль в триллере "Пулевое ранение" он получил в 2012-м. Через год актер воплотил на экране известного бейсболиста Джеки Робинсона в фильме "42", а в 2014-м - музыканта Джеймса Брауна в байопике "Джеймс Браун: Путь наверх". В том же году Боузман прошел кастинг в киновселенной Marvel на роль Черной Пантеры. Сначала он появился в этом образе в фильме "Первый мститель: Противостояние" 2016 года, а в 2018-м вышла сольная лента о ТьЧаллу. К съемкам "Черной Пантеры 2" он приступить не успел.
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