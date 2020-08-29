Исполнитель роли Черной пантеры в фильмах Marvel Чедвик Боузман умер от рака

29 августа, 2020, 12:52

Актеру было 43 года

Чедвик Боузман умер от рака толстой кишки, диагностированного в 2016 году. Актер ушел из жизни в возрасте 43 лет у себя дома в Калифорнии в окружении семьи. Весть о трагедии опубликована на страницах Боузман в Twitter и Instagram .

"С огромным сожалением мы подтверждаем смерть Чедвика Боузмана, - написали его представители. - В 2016 году у Чедвика диагностировали рак толстой кишки третьей степени, и он дрался с ним последние четыре года, пока тот не перешел в четвертую стадию".

В промежутках между операциями и химиотерапией Боузман продолжал сниматься в фильмах. Многие коллеги и поклонники актера признались в комментариях, что не догадывались о его болезни.

"Как настоящий боец, Чедвик все выдержал и подарил множество фильмов, которые вы так полюбили. От "Маршала" до "Пятеро одной крови" и нескольких других. Для него было честью воплотить на экране короля ТьЧаллу в "Черной Пантере", - говорится в сообщении представителя актера. - Он умер у себя дома, рядом с ними находились жена и другие родственники. Семья благодарит вас за вашу любовь и молитвы, а также просит уважать ее личную жизнь в это трудное время".

Источник фото: Getty Images

Актер родился 29 ноября 1976 года в городе Андерсон штата Южная Каролина. В 1995 году он окончил школу и поступил в Говардский университет. Карьера Боузмана началась с короткометражек и сериалов, включая "CSI: Место преступления Нью-Йорк", "Правосудие", "Касл", "Обмани меня", "Детектив Раш", "Закон и порядок" и другие. Первую главную роль в триллере "Пулевое ранение" он получил в 2012-м. Через год актер воплотил на экране известного бейсболиста Джеки Робинсона в фильме "42", а в 2014-м - музыканта Джеймса Брауна в байопике "Джеймс Браун: Путь наверх". В том же году Боузман прошел кастинг в киновселенной Marvel на роль Черной Пантеры. Сначала он появился в этом образе в фильме "Первый мститель: Противостояние" 2016 года, а в 2018-м вышла сольная лента о ТьЧаллу. К съемкам "Черной Пантеры 2" он приступить не успел.