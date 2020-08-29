Илон Маск представил чип для мозга Neuralink
Презентацию новинок компания провела в субботу, 29 августа 2020 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на УНИАН.
В отличие от предыдущей версии, новый чип для мозга имеет крошечный размер - всего несколько сантиметров. Его помещают под кожу.
Функциональность нейроинтерфейса тоже развили - теперь он может поддерживать даже музыку и работать с другими устройствами. Более того, через него можно управлять Tesla.
Кроме того, авторы новинок сделали его незаметным под волосами и не ощутимым для носителя.
По словам разработчиков, чип прежде всего будет использоваться в медицинских целях, в частности для симуляции зрения у незрячих людей.
Установка чипа происходит полностью автоматически: для этого есть робот-хирург, который, имплантируя чип, не повреждает ткани и нервную систему. Сама операция, говорит Маск, будет проходить для пациента безболезненно. Однако разработчики уверяют, что это еще не окончательный результат и они ищут более совершенного решения. Поэтому пользователей, очевидно, будут ждать и последующие версии чипа.
"Безопасность установки проверили на свиньях, потому что они похожи на людей и любят есть", - отмечается в сообщении.
Разработчики обещают обеспечить сверхмощную скорость чтения и записи чипа, что не сравнимо с задержками обычного компьютера.
А еще имплантат позволит работать с системой памяти, в частности мышечной.
Также авторы идеи обещают полное восстановление нервной системы путем использования дополнительного имплантата - без помощи гаджетов, только усилиями нервной системы.
- Ранее Маск заявил, что чипы, которые разрабатывает его стартап, позволят людям слышать звуки, частота которых находится за пределами человеческого восприятия.
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