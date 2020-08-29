В Туркменистане людей заставляют вместе с дефицитными продуктами покупать портреты президента
Об этом со ссылкой на туркменскую службу Радио Свобода передает Еспресо.TV.
В государственных магазинах Фарапского района страны, испытывающей дефицит продовольственных товаров, в продаже появились мука и хлеб. Вместе с ними "в нагрузку" идет портрет Бердымухамедова - фотография размером 50х35 сантиметров, которая стоит 20 манатов (около $6 по официальному курсу Центробанка, серьезно отличающемуся от курса на черном рынке).
При этом люди не протестуют, покупая продукты, потому что вокруг магазинов стоят сотрудники Министерства внутренней безопасности и полиции. По мнению офицера полиции, который разговаривал с корреспондентом "Свободы" на условиях анонимности, власти считают, что, если фотография Бердымухамедова будет в каждом доме, то население будет его "больше любить".
Официальных комментариев по данному поводу пока получить не удалось.
Как замечает радиостанция, продажа фотографий совпала с началом сезона массовой замены портретов президента Гурбангулы Бердымухамедова в госучреждениях страны. Во всех государственных структурах портреты должны быть обновлены до 1 сентября.
Новые фотографии отличаются от старых цветом ковра на фоне, длиной и цветом волос президента.
Справка
В Туркменистане портреты президента присутствуют во всех учреждениях и предприятиях, а также общественных местах. Портреты обновляются регулярно, в том числе в связи с изменением внешности президента. Замена старых портретов на новые осуществляется за счет населения.
В января 2020 года власти страны обязали госучреждения закупить портреты с седым президентом вместо фотографий, где у него черные волосы.
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