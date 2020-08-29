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Espreso.tvМирВ США произошел первый в стране повторный случай COVID-19

В США произошел первый в стране повторный случай COVID-19

иллюстративное
фото: USA Today
В Соединенных Штатах подтвердился первый случай повторного заболевания коронавирусной инфекцией

Сообщает Еспресо.TV со ссылкой на ABC News .

Речь идет о 25-летнем жителе города Рино, штат Невада. Первый раз коронавирус был обнаружен у него в апреле, тогда болезнь не сопровождалась тяжелыми симптомами. После курса лечения были получены два отрицательных результата теста на коронавирус.

Однако в июне пациент снова заболел, и на этот раз уже в более тяжелой форме. Сначала специалисты предположили, что коронавирус в организме пациента активизировался повторно, но исследования показали, что речь идет о двух разных случаях заражения.

Американские специалисты отмечают, что полностью застраховаться от повторного заражения нельзя, но такие случаи все же редки. По последним данным университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место по общему количеству случаев COVID-19: в стране заболели 5 917 817 человек.

Перед тем исследователи из Университета Гонконга также сообщили о первом вероятном случае повторного инфицирования коронавирусом. Молодой и здоровый пациент заболел через 4,5 месяца после первого заражения.

  • Напомним, по состоянию на утро субботы, 29 августа 2020 года, в Украине насчитывается 2 481 новом зараженном COVID-19.
  • Сегодняшние данные по 2 481 новому зараженному коронавирусом - это самый высокий показатель за все время течения пандемии на территории Украины.

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