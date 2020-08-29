В оккупированном Симферополе умер экс-вице-премьер, фигурант дела по статье "сепаратизм" Тихонов

29 августа, 2020, 21:23

На 72-м году ушел из жизни бывший вице-премьер правительства Николая Азарова, экс-посол Украины в Беларуси и экс-глава Луганского облсовета, член Партии регионов Виктор Тихонов

Об этом 29 августа 2020 года Азаров сообщил у себя на странице, передает Еспресо.TV .

Информацию о смерти Тихонова подтверждают также источники LB.ua.

И несмотря на то, что Азаров заявляет - якобы Тихонов "жил в Украине", по данным издания, экс-вице-премьер умер в Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко в оккупированном Симферополе.

"Причина смерти - воспаление легких (близкие подозревают, что возможно поражение коронавирусом, но об этом неизвестно)", - пишет LB.ua.

Справка

В 1998-2006 годах Тихонов возглавлял Луганский областной совет и считался одним из "хозяев" региона.

Как писала Украинская правда, в июне 2005 года Тихонову было предъявлено официальное обвинение по статье 110 часть 2 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Ему была избрана мера пресечения в виде личного поручительства (за него поручился ряд народных депутатов).

По этому же делу проходил экс-глава облгосадминистрации Евгений Кушнарев.

Речь шла об организации и проведении "регионалами" первого сепаратистского съезда в городе Северодонецке (28 ноября 2004 года), где прозвучал призыв к созданию Юго-Восточной Украинской Автономной Республики. По первым буквам названия журналисты тогда назвали этот проект "ПИСУАРом".

Активное участие в съезде также принимал тогдашний руководитель Донецкого областного совета, председатель Донецкой областной партийной организации ПР Борис Колесников.

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