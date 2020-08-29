 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Минске проходит грандмарш женской солидарности. Задерживают мужчин

В Минске проходит грандмарш женской солидарности. Задерживают мужчин

В субботу, 29 августа 2020 года, в столице Беларуси происходит многолюдная акция с участием женщин - участниц мирной демократической революции

Об этом со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода рассказывает Еспресо.TV.

Сейчас участники акции собрались в центре города.

Милиция и ОМОН несколько раз уговаривали женщин не идти по проезжей части.

Революционерки, в свою очередь, пытаются проводить с ними разъяснительную работу.

Есть двое задержанных. Это журналисты "Свободы" Олесь Пилецкий и Андрей Рабчик.

Их схватили в 16.35 - непосредственно во время прямой трансляции с места событий.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 августа, 2020 суббота

больше новостей

29 августа, 2020 суббота

28 августа, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать