В Минске проходит грандмарш женской солидарности. Задерживают мужчин
29 августа, 2020, 18:16
В субботу, 29 августа 2020 года, в столице Беларуси происходит многолюдная акция с участием женщин - участниц мирной демократической революции
Об этом со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода рассказывает Еспресо.TV.
Сейчас участники акции собрались в центре города.
Милиция и ОМОН несколько раз уговаривали женщин не идти по проезжей части.
Революционерки, в свою очередь, пытаются проводить с ними разъяснительную работу.
Есть двое задержанных. Это журналисты "Свободы" Олесь Пилецкий и Андрей Рабчик.
Их схватили в 16.35 - непосредственно во время прямой трансляции с места событий.
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