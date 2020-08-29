В Минске проходит грандмарш женской солидарности. Задерживают мужчин

29 августа, 2020, 18:16

В субботу, 29 августа 2020 года, в столице Беларуси происходит многолюдная акция с участием женщин - участниц мирной демократической революции

Об этом со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода рассказывает Еспресо.TV.

Сейчас участники акции собрались в центре города.

Милиция и ОМОН несколько раз уговаривали женщин не идти по проезжей части.

Революционерки, в свою очередь, пытаются проводить с ними разъяснительную работу.

Есть двое задержанных. Это журналисты "Свободы" Олесь Пилецкий и Андрей Рабчик.

Их схватили в 16.35 - непосредственно во время прямой трансляции с места событий.

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