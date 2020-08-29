В Киеве возле "Берестейской" один бус догнал другой

29 августа, 2020, 14:10

В Киеве на проспекте Победы, возле станции метро "Берестейская", в субботу, 29 августа 2020 года, произошло ДТП с участием двух микроавтобусов

Подробности рассказывают Вартови.Еспресо.

По словам свидетелей, водитель автомобиля Opel не придерживался безопасной дистанции, в результате чего врезался в Chrysler Voyager, который ехал впереди.

Медики "скорой", которые прибыли по вызову, оказали помощь на месте.

Оформлением аварии занимаются патрульные полицейские.

В связи с занятыми двумя полосами движения усложнился проезд в направлении центра.

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