В Киеве почтили павших в войне с Россией
Об этом со ссылкой на Службу по связям с общественностью Командование объединенных сил ВС Украины передает Еспресо.TV.
"Мы помним каждого украинского воина, который отдал жизнь в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.
Стена памяти павших за Украину - стена Михайловского Златоверхого монастыря вдоль улицы Трехсвятительской неподалеку от Михайловской площади. На ней размещены плоские металлические конструкции с фотографиями и кратким жизнеописанием военнослужащих и представителей украинских силовых структур, украинских добровольцев, волонтеров, которые погибли, защищая Украину во время российско-украинской войны.
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