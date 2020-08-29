В Киеве почтили павших в войне с Россией

29 августа, 2020, 11:08

Сегодня, 29 августа 2020 года, в День памяти защитников Украины офицеры Командования объединенных сил Вооруженных Сил Украины во главе с командующим генерал-лейтенантом Сергеем Наевым возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину

Об этом со ссылкой на Службу по связям с общественностью Командование объединенных сил ВС Украины передает Еспресо.TV.

"Мы помним каждого украинского воина, который отдал жизнь в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Стена памяти павших за Украину - стена Михайловского Златоверхого монастыря вдоль улицы Трехсвятительской неподалеку от Михайловской площади. На ней размещены плоские металлические конструкции с фотографиями и кратким жизнеописанием военнослужащих и представителей украинских силовых структур, украинских добровольцев, волонтеров, которые погибли, защищая Украину во время российско-украинской войны.

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