В городке на Харьковщине полиция предотвратила самосуд над ромами. Их жилища охраняет спецназ

29 августа, 2020, 17:30

В поселке Андреевка Балаклейского района Харьковской области в субботу, 29 августа 2020 года, собрано вече с участием местных жителей, которые недовольны действиями некоторых ромских семей и требуют их выселения из села, переросло в попытку совершения самосуда

Об этом со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области передает Еспресо.TV.

"Мирная акция переросла в столкновения. Сразу по тревоге был поднят личный состав районной полиции, который эвакуировал ромские семьи из эпицентра конфликта", - говорят правоохранители.

Сейчас, по информации отдела коммуникаций, территория населенного пункта оцеплена полицией.

"Правоохранители контролируют ситуацию и не допустят силового развития событий", - отмечается в сообщении.

Как уточняет харьковский портал Главное.ua, жилье ромов охраняет спецподразделение "Восток".

Причиной напряженности в селе названо избиение группой ромов в количестве 20-25 человек парня не рома, имевшее место 19 августа на улице Садовой.

Как сообщили местные жители, "за последний год из Харькова и области много ромов переселили в этот поселок и они стали устраивать там беззакония", пишет издание.

"Отбирают у детей телефоны, воруют, бьют, ходят с ножами, нигде не работают. Полиция ничего не может с ними сделать", - цитируют журналисты жителей Андреевки.

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