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Espreso.tvОбществоВ Борисполе мужчина похитил на заправке 4-летнюю девочку

В Борисполе мужчина похитил на заправке 4-летнюю девочку

Полиция Киевщины оперативно разыскала и задержала похитителя 4-летней девочки. Злоумышленник признался полицейским, что похитил ребенка с преступными намерениями

Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Похититель находится в изоляторе временного содержания, рассказывает со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области Еспресо.TV.

На автозаправочной станции в городе Борисполь Киевской области неизвестный мужчина, воспользовавшись тем, что мать отвлеклась от дочери, рассчитываясь за топливо, похитил девочку, посадил ее в машину и скрылся в неизвестном направлении.

Сообщение о похищении ребенка на спецлинию 102 поступило от родителей в пятницу, 28 августа, около 20:00.

Как сообщил руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов, с целью розыска злоумышленника и его задержания сразу была введена специальная полицейская операция, ориентированы все наряды местной полиции, столицы и соседних областей. Также были привлечены сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевщины, полк полиции особого назначения.

Несмотря на все сложности поисков, работникам полиции удалось разыскать похитителя в течение двух часов и спасти девочку от беды. Злоумышленником оказался 29-летний местный житель.

Девочку вернули родителям невредимой.

По факту похищения ребенка открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

После проведения всех необходимых следственных действий события будет предоставлена дополнительная правовая квалификация.

 

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