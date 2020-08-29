В Беларуси лишают аккредитации журналистов, работающих на западные СМИ

29 августа, 2020, 15:47

МИД Беларуси отозвал аккредитацию у российских и белорусских журналистов, работающих на немецкий телеканал ARD, британскую телерадиовещательную корпорацию BBC, медиакорпорацию "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и другие

Журналисты немецкого общественно-правового телеканала ARD Илья Кузнецов, Сергей Сергеев и Михаил Фомин лишены аккредитации МИД Беларуси. Об этом в субботу, 29 августа 2020 года, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на DW.

Аккредитацию отозвали по решению межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере, действующей при Совете безопасности Беларуси.

Основания для этого не называются. При этом граждан РФ Сергеева и Фомина высылают из страны. В отношении Кузнецова составлен протокол - якобы за участие в массовой акции. Дата рассмотрения его дела пока неизвестна.

О лишении аккредитации также сообщили журналисткам британской телерадиовещательной корпорации BBC Татьяне Мельничук и Татьяне Януцевич. Об этом написал в соцсети Facebook заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.

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По его словам, с журналистками связались по телефону.

"Сообщили, что решением межведомственной комиссии по противодействию экстремизму их аккредитации в МИД аннулируются с сегодняшнего дня", - написал он.

У сотрудниц BBC было разрешение на работу на один год.

Аналогичное лишение аккредитации коснулось и сотрудников медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), сообщили в ее Telegram-канале. Речь идет о журналистах белорусской службы Олеге Груздиловиче ОлесеДащинском, Владимире Гридине и Александре Динько.

По информации порталов Tut.by и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", в списке тех, у кого аннулированы аккредитации, еще Василий Федосенко и Владимир Костин (Reuters), Сергей Гапон и Александр Грабенкин (AFP), а также Геннадий Шарыпкин ( RFi).

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