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Espreso.tvОбществоСтало известно, кто будет принимать решение о групп продленного дня

Стало известно, кто будет принимать решение о групп продленного дня

иллюстративное
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что решение о функционировании продленных групп в условиях эпидемии коронавируса принимает директор школы

Об этом чиновник заявил на брифинге в субботу, 29 августа 2020 года, который состоялся в Киеве, передает Еспресо.TV.

"Министерство здравоохранения никоим образом не ограничивало занятия в группах продленного дня. Если руководитель учреждения может обеспечить все необходимые рекомендации, которые предоставлялись для образовательного процесса, никаких препятствий по групп продленного дня у нас не существует", - сказал Степанов.

Он отметил важность обеспечения всех "без исключения" правил и рекомендаций МЗ.

"А дальше уже руководитель образовательного учреждения принимает решение по поводу групп продленного дня", - подытожил министр.

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