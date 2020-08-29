 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМир"Рейтинг Путина, как и Лукашенко, держится на силовиках". В Хабаровске на пятидесятый день протестов все больше говорят о Дальневосточной республике и готовности к забастовке

"Рейтинг Путина, как и Лукашенко, держится на силовиках". В Хабаровске на пятидесятый день протестов все больше говорят о Дальневосточной республике и готовности к забастовке

Непрерывный протест в Хабаровске (РФ) продолжается вот уже 50 дней. 29 августа 2020 года, восьмую субботу подряд в центре города проходит большое шествие и митинг

Но участники задумываются над тем, что выбранную тактику следует менять, передает Еспресо.TV со ссылкой на проект Сибирь.Реалии.

Как всегда, люди начали собираться на площади Ленина ближе к 12:00. И на этот раз их оказалось значительно меньше, чем обычно, что, впрочем, не повлияло на энтузиазм тех, кто пришел. Не смутили их и несколько задержаний, имевших место в последнейюю неделю.

Шествие сегодня началось почти сразу после того, как люди собрались у здания краевого правительства. Сегодня митингующие изменили маршрут. После улиц Карла Маркса, Комсомольской и Ленина колонна решила вернуться на площадь через улицу Дикопольцева - чтобы пройти мимо городской администрации.

Претензий у протестующих к мэру, "единороссу" Сергею Кравчуку накопилось немало: еще в июле он критиковал эти акции, заявив, что они способствуют распространению коронавируса, обвинял участников в том, что они якобы выходят за деньги. Кроме того, каждую субботу городские власти демонстративно в несколько раз занижают количество протестующих. А накануне сегодняшней акции мэрия потребовала демонтировать установленный в центре баннер в поддержку Сергея Фургала.

"Мы, конечно, начали выходить за Фургала и против того произвола, который творится у нас в стране. Что по телевизору показывают, что президент говорит, правительство - этому мы уже не верим давно: там сплошные двойные стандарты. Вот взять хотя бы высказывания Путина о белорусских протестах: мол, нельзя не замечать людей на улицах. А нас, значит, можно! Сейчас независимых СМИ - единицы, а что делается у нас в государстве - только к диктатуре и ведет, так что как бы революции не было!" - говорит протестующий по имени Павел, бывший сотрудник правоохранительных органов.

При этом, по его мнению, поддерживать протесты в России нужно было и раньше.

"Мы на кухнях обсуждали, еще до отставки Фургала: даже если революция, в Хабаровске будет тихо. А сейчас, посмотрите, как вспыхнуло. И сейчас только мы понимаем, что нужно было и Болотную поддерживать, выходить за Шиес (экопротест на севере России, - ред.), против фальсификации выборов в Приморье. У Путина ведь рейтинг, как у Лукашенко, - он только на силовиков и держится. Правда, и в рядах сотрудников органов многие поддерживают протест. Я сам пенсионер МВД, разговаривал с бывшими коллегами", - добавил Павел.

В качестве решения вопроса, кроме восстановления в должности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, хабаровчане все чаще выражают идею Дальневосточной республики.

"Нужны экономические послабления, нужно вернуть особый статус Дальнему Востоку. Это регион большой, ему нужно начинать жить по-новому, самим выбирать власть. По-старому жить в любом случае не получится", - говорит митингующий, назвавшийся Сергеем.

На трансформацию протеста настроен и координатор хабаровского штаба Навального Алексей Ворсин, который недавно вышел из спецприемника.

"Я говорил уже о том, что нужно развивать тему с забастовками. Но не частным маленьким предпринимателям, а крупным госкомпаниям", - подчеркнул политик.

  • Напомним, 22 августа бывший кандидат в губернаторы хабаровского края (РФ) Андрей Петров, представляющий партию "Зеленые", заявил о намерении инициировать создание Хабаровской демократической республики со своими президентом и парламентом, если арестованного руководителя края Сергея Фургала не отпустят домой.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 августа, 2020 суббота

больше новостей

29 августа, 2020 суббота

28 августа, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать