"Рейтинг Путина, как и Лукашенко, держится на силовиках". В Хабаровске на пятидесятый день протестов все больше говорят о Дальневосточной республике и готовности к забастовке

29 августа, 2020, 17:05

Непрерывный протест в Хабаровске (РФ) продолжается вот уже 50 дней. 29 августа 2020 года, восьмую субботу подряд в центре города проходит большое шествие и митинг

Но участники задумываются над тем, что выбранную тактику следует менять, передает Еспресо.TV со ссылкой на проект Сибирь.Реалии.

Как всегда, люди начали собираться на площади Ленина ближе к 12:00. И на этот раз их оказалось значительно меньше, чем обычно, что, впрочем, не повлияло на энтузиазм тех, кто пришел. Не смутили их и несколько задержаний, имевших место в последнейюю неделю.

Шествие сегодня началось почти сразу после того, как люди собрались у здания краевого правительства. Сегодня митингующие изменили маршрут. После улиц Карла Маркса, Комсомольской и Ленина колонна решила вернуться на площадь через улицу Дикопольцева - чтобы пройти мимо городской администрации.

Претензий у протестующих к мэру, "единороссу" Сергею Кравчуку накопилось немало: еще в июле он критиковал эти акции, заявив, что они способствуют распространению коронавируса, обвинял участников в том, что они якобы выходят за деньги. Кроме того, каждую субботу городские власти демонстративно в несколько раз занижают количество протестующих. А накануне сегодняшней акции мэрия потребовала демонтировать установленный в центре баннер в поддержку Сергея Фургала.

"Мы, конечно, начали выходить за Фургала и против того произвола, который творится у нас в стране. Что по телевизору показывают, что президент говорит, правительство - этому мы уже не верим давно: там сплошные двойные стандарты. Вот взять хотя бы высказывания Путина о белорусских протестах: мол, нельзя не замечать людей на улицах. А нас, значит, можно! Сейчас независимых СМИ - единицы, а что делается у нас в государстве - только к диктатуре и ведет, так что как бы революции не было!" - говорит протестующий по имени Павел, бывший сотрудник правоохранительных органов.

При этом, по его мнению, поддерживать протесты в России нужно было и раньше.

"Мы на кухнях обсуждали, еще до отставки Фургала: даже если революция, в Хабаровске будет тихо. А сейчас, посмотрите, как вспыхнуло. И сейчас только мы понимаем, что нужно было и Болотную поддерживать, выходить за Шиес (экопротест на севере России, - ред.), против фальсификации выборов в Приморье. У Путина ведь рейтинг, как у Лукашенко, - он только на силовиков и держится. Правда, и в рядах сотрудников органов многие поддерживают протест. Я сам пенсионер МВД, разговаривал с бывшими коллегами", - добавил Павел.

В качестве решения вопроса, кроме восстановления в должности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, хабаровчане все чаще выражают идею Дальневосточной республики.

"Нужны экономические послабления, нужно вернуть особый статус Дальнему Востоку. Это регион большой, ему нужно начинать жить по-новому, самим выбирать власть. По-старому жить в любом случае не получится", - говорит митингующий, назвавшийся Сергеем.

На трансформацию протеста настроен и координатор хабаровского штаба Навального Алексей Ворсин, который недавно вышел из спецприемника.

"Я говорил уже о том, что нужно развивать тему с забастовками. Но не частным маленьким предпринимателям, а крупным госкомпаниям", - подчеркнул политик.

Напомним, 22 августа бывший кандидат в губернаторы хабаровского края (РФ) Андрей Петров, представляющий партию "Зеленые", заявил о намерении инициировать создание Хабаровской демократической республики со своими президентом и парламентом, если арестованного руководителя края Сергея Фургала не отпустят домой.

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