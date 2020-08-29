"Арсенал" победил "Ливерпуль" в Суперкубке Англии по футболу
29 августа, 2020, 20:36
В Суперкубке Англии по футболу лондонский "Арсенал" обыграл "Ливерпуль" в серии пенальти
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Основное время игры завершилось со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Пьер-Емерик Обамеянг и Такуми Минамино.
В серии пенальти сильнее оказались футболисты лондонского "Арсенала", которые реализовали все пять одиннадцатиметровых ударов.
Суперкубок Англии
29 августа
"Арсенал" - "Ливерпуль" 1:1 (серия пенальти 5:4)
Голы: Обамеянг, 12 - Минамино, 73
- 28 августа сообщалось, что испанский "Барселона" хочет приобрести форварда английского "Ливерпуля" Садио Мане.
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