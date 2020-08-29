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Espreso.tvСпорт"Арсенал" победил "Ливерпуль" в Суперкубке Англии по футболу

"Арсенал" победил "Ливерпуль" в Суперкубке Англии по футболу


фото: Getty Images
В Суперкубке Англии по футболу лондонский "Арсенал" обыграл "Ливерпуль" в серии пенальти

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Основное время игры завершилось со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Пьер-Емерик Обамеянг и Такуми Минамино.

В серии пенальти сильнее оказались футболисты лондонского "Арсенала", которые реализовали все пять одиннадцатиметровых ударов.

Суперкубок Англии

29 августа

"Арсенал" - "Ливерпуль" 1:1 (серия пенальти 5:4)

Голы: Обамеянг, 12 - Минамино, 73

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