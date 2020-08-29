Путин всего ответит: под посольством России ветераны провели акцию памяти погибших во Иловайск

29 августа, 2020, 15:42

Под посольством России ветераны АТО провели акцию памяти погибших украинских воинов под Иловайск

Первый командир батальона имени Кульчицкого, полковник Национальной гвардии Украины Виктор Толочко отметил, что именно Россия несет полную ответственность за трагедию, которая произошла под Иловайском в 2014 году, пишет "Прямой".

"Российская Федерация - это страна-агрессор, это страна-преступник. И на совести руководителей этого государства не одна сотня тысяч жертв, которые произошли в результате военных действий. Наиболее яркий пример - это российско-украинская война и те события, которые произошли шесть лет назад под Иловайском. Российским оружием, русской армией были уничтожены патриоты Украины, были уничтожены те люди, которые выступили на защиту Украины, на защиту ее государственной целостности", - подчеркнул он.

Виктор Толочко отметил, что венки, которые в этот день участник акции принесли к посольству РФ, свидетельствуют, что никто не забыл об этом преступлении России.

"Мы не забываем об этом. Мы об этом помним и именно Россия должна нести ответственность за тех погибших ребят", - подчеркнул Виктор Толочко.

Он также напомнил, что в России до сих пор находятся десятки пленных украинцев, которые были захвачены во время этой войны.

Ветеран также отметил, что по сравнению с 2014 годом украинская армия намного окрепла и стала более профессиональной, лучше вооруженной и оснащенной современными техническими средствами и оборудованием. "Силы сдержать врага однозначно у нас достаточно. И то, что победа будет наша - в этом даже никто не сомневается", - подчеркнул Виктор Толочко.