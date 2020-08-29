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Espreso.tvОбществоМолодчику из Борисполя, похитившему ребенка на АЗС, предъявили обвинение в 3-х преступлениях

Молодчику из Борисполя, похитившему ребенка на АЗС, предъявили обвинение в 3-х преступлениях

Жителя города Борисполь (Киевская область), который с преступными намерениями похитил на автозаправке 4-летнюю девочку, подозревают в совершении трех отдельных преступлений

29 августа 2020 года следователи Бориспольского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры объявили 29-летнему мужчине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), по ч. 4 ст. 153 (сексуальное насилие) и по ст. 15 (покушение на уголовное преступление) ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины, рассказывает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области Еспресо.TV.

Максимальное наказание, которое грозит мужчине - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Меру пресечения нападающему выберет суд.

"Правоохранители обратятся в суд с ходатайством об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей", - отмечается в сообщении.

Напомним, преступление было совершено вчера, 28 августа, около 20:00. Злоумышленник воспользовался тем, что мать девочки отвлеклась на оплату горючего.

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