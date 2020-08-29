Одесские частные дома для лиц пожилого возраста работают без регистрации, лицензии и сигнализации, - СМИ

29 августа, 2020, 09:03

В июле в дом престарелых "Бабушкин дом" на улице Долгой не пустили представителей омбудсмена и полицию

Сейчас в Одессе частных домов по уходу за стариками более полутора десятка. Большинство из них работают без регистрации, не платят налоги и не несут ответственности за своих постояльцев

При этом каждое из таких учреждений зарабатывает по меньшей мере около миллиона гривень в месяц, передает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернет-газету Думская.net.

"Главная цель, которую преследуют владельцы подобного бизнеса, материальная нажива на пожилых людях и их родственниках. Ведь если зарегистрировать учреждение и работать по закону, прибыль сократится как минимум вдвое", - заявил на правах анонимности один из одесситов, чьи близкие находятся в подобном заведении .

Также там обычно отсутствует противопожарная сигнализация, персонал не оформлен. Медицинское образование у работников есть, но медицинских лицензий у руководства нет.

За коммунальные услуги тоже, как правило, там платят по тарифам для физических, а не для юридических лиц, что значительно выгоднее.

При этом ежемесячная стоимость услуг в среднем составляет 8 тыс. грн за одного пациента.

"Правда, некоторые открывают ООО или на крайний случай СПД. Однако отсутствие официального трудоустройства персонала и разрешений на медицинскую деятельность - проблема повсеместная. Не соблюдаются и правила обустройства таких пансионатов - во многих отсутствуют пандусы и специальные кровати для лежачих пациентов", - отмечается в сообщении.

В Одесском областном управлении социальной защиты журналистам подтвердили, что почти все частные дома престарелых в Одессе работают нелегально: в государственном реестре их нет. Правда, повлиять на ситуацию чиновники не могут, потому что "отсутствуют полномочия".

Проверяющих могут даже не впускать внутрь.

По словам регионального представителя омбудсмена Александра Остапенко, главная проблема частных домов престарелых - не в отсутствии медицинских лицензий, а в том, что в Украине вообще не урегулирован порядок такой деятельности. Этим должен заниматься Минсоцполитики.

"Владельцы таких пансионатов просто открывают ЧП и осуществляют предпринимательскую деятельность, а это все-таки социальные услуги. Сейчас будет готовиться доклад в Минсоцполитики с просьбой урегулировать порядок этой деятельности", - отметил Остапенко.

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