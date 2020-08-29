Неподалеку от Новой Каховки под баржу попала лодка с рыбаками

29 августа, 2020, 16:41

Сегодня утром, 29 августа 2020 года, на Херсонщине произошло трагическое событие

В районе Новой Каховки лодку с двумя рыбаками затянуло под баржу, которая шла по фарватеру на шлюзование, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Херсон Daily.

В результате столкновения плавсредств лодка перевернулась. Один рыбак чудом спасся, второй - утонул.

Как известно из источников, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все подробности трагического инцидента.

Также стало известно, что спасенный рыбак госпитализирован.

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