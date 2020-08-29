Нафтогаз привлекает опытных экспертов для реализации стратегических проектов по наращиванию запасов и увеличению добычи газа

29 августа, 2020, 10:05

Группа Нафтогаз привлекает экспертов для реализации стратегических проектов по наращиванию запасов и увеличению добычи газа. В структурном подразделении, дивизионе "Нафтогаз Разведка и Добыча", создали Экспертный Совет, в который пригласили 11 опытных специалистов в сфере геологоразведки и добычи углеводородов. На первом учредительном собрании совета обсудили стратегические проекты Нафтогаза в пределах Черноморского шельфа, Карпатского региона. А также потенциальные направления разведки глубоких горизонтов и разработки залежей газа в плотных породах.

"Без значительного увеличения запасов углеводородов Украина не может рассчитывать не только на рост добычи газа, но даже на его содержание. Разрабатывая обновленную стратегию по увеличению ресурсной базы, мы стремимся привлечь весь доступный опыт и экспертизу. С одной стороны, у нас есть поддержка со стороны международных консультантов, которые привносят в нашу работу современные западные практики. С другой - мы стремимся максимально задействовать, без сомнения, мощный отечественный научный потенциал. В составе Экспертного Совета мы собрали грандов украинской газодобычи - тех людей, которые строили отрасль и обладают уникальными знаниями по недрам Украины. Таким образом, мы сможем быть уверенными, что рассмотрели и использовали все возможности для достижения стратегических целей", - отметил Александр Романюк, директор Нафтогаз "Разведка и Добыча".

В пределах компетенции экспертов совета также предоставление предложений по разведке и разработке месторождений Нафтогаза, проектов, направленных на прирост запасов углеводородов.

"Украинские газодобывающие компании, и в частности Нафтогаз, сегодня работают преимущественно на истощенных месторождениях, и это главный фактор сегодняшней стагнации отрасли. Чтобы перейти к активному росту, необходимо открывать месторождения с запасами минимум 20-30 млрд куб. м. Для этого надо смотреть на новые перспективные направления, искать новые возможности на больших глубинах, на шельфе Черного моря, разрабатывать нетрадиционные залежи газа. Это требует значительного ресурса - и научного, и технического, и инвестиционного. Надеюсь, что мой опыт, а также опыт и экспертиза других ученых и практиков помогут Нафтогазу получить эффективную стратегию по увеличению ресурсной базы и качественно ее реализовать ", - говорит Илья Рыбчич, участник Экспертного Совета - украинский ученый, заслуженный работник нефтегазовой отрасли.

Крупнейшие месторождения в Украине истощены более чем на 75 процентов. Поэтому наращивание ресурсной базы за счет внедрения новых технологий и проектов - приоритет для направления "Разведка и Добыча" Нафтогаза. Группа Нафтогаз имеет перспективы освоения залежей газа на глубинах 6-7 километров. В портфеле компании также есть перспективные месторождения с залежами газа в плотных породах. Пилотным проектом станет освоение Святогорского месторождения.