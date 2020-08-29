На столичной Троещине Porsche "отфутболил" Honda в Toyota

29 августа, 2020, 08:16

На проспекте Маяковского, в Деснянском районе города Киева, вечером 28 августа 2020 года произошло ДТП с участием трех машин

Об этом передают Вартови.Еспресо.

Как рассказал водитель автомобиля Honda Accord coupe, он двигался по проспекту Маяковского от Керченской площади и на перекрестке с улицей архитектора Николаева собирался выполнить поворот налево. Напротив него также стоял встречный автомобиль на поворот. Убедившись, что машин нет, водитель "Хонды" начал выполнять поворот, как вдруг из-за этой встречной машины на высокой скорости вылетел Porsche Cayenne.

Произошло столкновение, от которого "Хонду" закрутило как волчок и отбросило на Toyota Yaris, который двигался правее от него.

На место происшествия прибыли медики "скорой", однако все участники ДТП от госпитализации отказались.

Спасатели ГСЧС, которые также приехали на вызов, смыли горюче-смазочные материалы.

По словам свидетелей, водитель кроссовера "Порше" сразу снял номерные знаки со своего автомобиля.

Патрульные полицейские "продули" на драгере всех трех водителей, и, по словам копов, все водители были трезвые.

Кто же на самом деле виноват в этой дорожной аварии, будут разбираться правоохранители.

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