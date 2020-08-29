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Espreso.tvОбществоНа Полтавщине закрывают 14 сельских школ

На Полтавщине закрывают 14 сельских школ

1 сентября в Полтавской области не откроют свои двери 14 сельских малокомплектных школ

На последней сессии Полтавского областного совета, которая состоялась 28 августа 2020 года, глава Департамента образования и науки Полтавской ОГА Вита Ковальская перечислила образовательные учреждения, которые закроют. Об этом сегодня, 29 августа, передает местное издание Коло, информирует Еспресо.TV .

Так, закроют 3 школы в Полтавском районе, одну - в Гадяче, две - в Оржицком, одну - в Решетиловском, 3 в Лохвицком, по одной в Семеновском, Лубенском, Кобеляцком и Решетиловском районах.

"Дети будут перевозиться в ближайшие крупные школы, кроме одной школы, у которой есть полностью арендованные помещения и которая была вечерней", - заверила чиновница.

При этом с нового учебного года в школы Полтавской области пойдет учиться 135 тыс. детей.

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