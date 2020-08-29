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Espreso.tvМирВо время акции в Минске белоруски прорвали кордон ОМОНа. Видеофакт

Во время акции в Минске белоруски прорвали кордон ОМОНа. Видеофакт


фото: svaboda.org
На грандмарше женской солидарности, проходившем в Минске сегодня, 29 августа 2020 года, участницы шествия смогли прорваться через кордон сотрудников ОМОНа

Об этом свидетельствует видео, обнародованное минской газетой Наша Нива, передает Еспресо.TV.

Также на отснятых кадрах хорошо видно как женщины не дают силовикам задержать кого-либо из оппозиционерок и оппозицинеров.

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