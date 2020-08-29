Михалок вместе с группой Brutto выступил за новые, честные выборы президента Беларуси

29 августа, 2020, 13:50

Известный в Беларуси и мире рок-исполнитель Сергей Михалок заявил, что музыканты его группы Brutto не признают результатов выборов 2020 года и не считают Александра Лукашенко законным президентом Беларуси. Он призвал провести новые честные президентские выборы

Свое 7-минутное обращение он разместил на YouTube , передает Еспресо.TV.

"Мы с ребятами из Brutto Nostra уже давно сделали свой выбор. Мы не признали официальных результатов выборов 2010 года. Мы не признали официальных результатов выборов 2015 года. Мы говорили об этом в наших интервью, мы пели об этом наши песни. Конечно, мы не признаем официальных результатов выборов в нашей родной Беларуси 2020 года. И мы считаем, что гражданин Лукашенко не является легитимным и законным лидером нашей страны. Мы настаиваем на новых честных и справедливых демократических выборах ", - сообщил Михалок.

При этом он подчеркнул, что не доверяет "профессиональным политикам", и призвал выдвигаться и поддержать тех людей, "которые на протяжении многих лет своими делами, своими словами, своими действиями, своими идеями, своим трудом доказали, что они являются патриотами Беларуси и хотят, чтобы Беларусь была свободной, независимой, процветающей европейской страной".

По мнению певца, лучшими кандидатами на новых выборах были бы не политики, а люди, которые доказали, что они являются патриотами своей страны, такие как писательница, Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, журналист и сценарист, художественный руководитель "Свободного театра" Николай Халезин, легенда белорусского года Лявон Вольский, спортсмен, чемпион мира Виталий Гурков.

Также Михалок коснулся темы применения насилия в отношении участников мирной революции.

"Ну, и еще немного о бешеных псах. Я считаю, что те, кто поднял руку на свой народ, те, кто били стариков, женщин, детей, рабочих, которые били своих кормильцев, должны сидеть на скамье подсудимых и сидеть за решеткой ", - подытожил певец.

На День Независимости, 24 августа 2020 года, Михалок стал заслуженным артистом Украины.

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