Конституционный Суд не уволил Сытника с должности руководителя НАБУ, а наоборот, сделал невозможным его увольнение, - Княжицкий

29 августа, 2020, 09:21

"Конституционный суд уволил Сытника с должности руководителя НАБУ. На самом деле наоборот. Суд исключил возможность увольнения Сытника!"

Об этом народный депутат Украины Николай Княжицкий утром в субботу, 29 августа 2020 года, заявил у себя на странице, передает Еспресо.TV.

"Признание указа неконституционным не влечет за собой увольнение Сытника. Это связано с тем, что кадровый указ является индивидуальным актом. По одному из старых решений КСУ 2009 года, любой индивидуальный акт исчерпывает свое действие после его выполнения (решение №7рп- 2009). То есть указ о назначении Сытника перестал действовать сейчас, когда КСУ признал его неконституционным, а в 2015 году, когда Сытник на его основании был принят на работу в НАБУ на должность директора. Иными словами КСУ признал неконституционным указ президента, который уже 5 лет как исчерпал свое действие и фактически утратил силу ", - пояснил нардеп на Facebook.

При этом, по словам Княжицкого, в самом решении КСУ указал, что оно не распространяется на правоотношения, возникшие в результате осуществления Сытником своих должностных обязанностей как директора НАБУ.

"Возникает следующий вопрос: как теперь уволить Сытника? Президент уже точно не может, поскольку КСУ прямо сказал, что это не его компетенция - назначать и увольнять директора НАБУ.

В своем решении КСУ отметил, что НАБУ имеет признаки ЦОИВ (центрального органа исполнительной власти, - ред.). Поэтому увольнять его должен Кабмин. Но чтобы это сделать, он должен получить полномочия в законе. А чтобы такие полномочия получить, надо полностью переделать законы по НАБУ, признать его центральным органом исполнительной власти и наделить КМУ соответствующими полномочиями ", - подытожил политик.

20 мая народные депутаты обратились в Конституционный Суд Украины с представлением о законности указа пятого президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник объяснил , почему депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский и другие представители олигарха Игоря Коломойского в Раде пытаются уволить его.

Вчера, 28 августа, Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

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