Генштаб ВСУ обещает сократить количество призывников

29 августа, 2020, 19:20

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) намерен осенью 2020 году сократить количество призывников на срочную военную службу

Об этом 29 августа 2020 года Генеральный штаб ВСУ сообщает на фейсбуке, передает Еспресо.TV.

"С начала года привлечены к военной службе по контракту в Вооруженных Силах Украины 25 тыс. человек (из них более 2 тыс. человек офицерского состава). Это дает возможность поставить вопрос об уменьшении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре-декабре этого года. Соответствующие предложения готовятся для представления на рассмотрение в Кабинет министров Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в Генштабе продолжается работа по качественному укомплектованию ВСУ рядовыми и сержантами, направленная на увеличение военнослужащих военной службы по контракту. В частности, принимаются меры по совершенствованию порядка прохождения военной службы указанной категории военнослужащих.

"В военных комиссариатах, которые постепенно превращаются в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, продолжается совершенствование организации отбора кандидатов для приема на военную службу по контракту. Проведение указанной работы положительно влияет на количество граждан, которые поступают на военную службу по контракту и связывают свою дальнейшую судьбу со службой в составе Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 августа Украина чтит память павших в войне с Россией.

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