Генштаб ВСУ обещает сократить количество призывников
Об этом 29 августа 2020 года Генеральный штаб ВСУ сообщает на фейсбуке, передает Еспресо.TV.
"С начала года привлечены к военной службе по контракту в Вооруженных Силах Украины 25 тыс. человек (из них более 2 тыс. человек офицерского состава). Это дает возможность поставить вопрос об уменьшении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре-декабре этого года. Соответствующие предложения готовятся для представления на рассмотрение в Кабинет министров Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время в Генштабе продолжается работа по качественному укомплектованию ВСУ рядовыми и сержантами, направленная на увеличение военнослужащих военной службы по контракту. В частности, принимаются меры по совершенствованию порядка прохождения военной службы указанной категории военнослужащих.
"В военных комиссариатах, которые постепенно превращаются в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, продолжается совершенствование организации отбора кандидатов для приема на военную службу по контракту. Проведение указанной работы положительно влияет на количество граждан, которые поступают на военную службу по контракту и связывают свою дальнейшую судьбу со службой в составе Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
- Напомним, 29 августа Украина чтит память павших в войне с Россией.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
-
20 августа, 2020 Виталий Портников: С Россией нельзя договориться
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
Читайте также
-
-
20 августа, 2020 Виталий Портников: С Россией нельзя договориться
-
24 августа, 2020 День Независимости