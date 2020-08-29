Экс-топменеджера Нафтогаза подозревают в растрате 1,7 млн грн под видом "премий"

29 августа, 2020, 18:59

Преступную "схему" растраты и завладения средствами предприятия, входящего в группу НАК "Нафтогаз Украины", раскрыли следователи Главного следственного управления, оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора

Во время следствия правоохранители установили, что в течение 2018-2019 годов тогдашний руководитель этого якобы общества с нарушением требований действующего законодательства, на основании выданных им приказов безосновательно выплатил производственных премий на общую сумму 1,7 млн грн, из которых более 960 тыс. грн - непосредственно себе, передает со ссылкой на Управление комуникуаций Национальной полиции Еспресо.TV.

"Полицейские собрали достаточно доказательств причастности чиновника к растрате и завладении средствами компании", - отмечается в пресс-релизе.

28 августа 2020 года бывшему директору структурного подразделения Национальной акционерной компании следователи Главного следственного управления Нацполиции сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются следственные и процессуальные действия.

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