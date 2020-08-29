До избрания нового председателя НАБУ Сытник должен быть эффективным руководителем Бюро, - Офис президента о решении Конституционного Суда

29 августа, 2020, 13:23

Офис президента днем в субботу, 29 августа 2020 года, обнародовал комментарий по поводу решения Конституционного Суда Украины о неконституционности назначения Артема Сытника на должность главы Национального антикоррупционного бюро

Воззвание появилось на сайте президента Владимира Зеленского, передает Еспресо.TV .

"В связи с этим решением Конституционного Суда и с коллизией по поводу возможной потери полномочий директором Бюро, мы ждем от исполняющего его обязанности эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на честном и прозрачном конкурсе нового руководителя. Выражаем абсолютную уверенность в том, что НАБУ обязательно останется стержневым правоохранительным органом, который обеспечит применение современных антикоррупционных практик и существенно улучшит качество государственной антикоррупционной политики", - отметили на Банковой.

Вместе с тем там отметили, что КС дает оценку именно тогдашним управленческим решениям относительно кадровых назначений, а не оценку качества работы самого органа.

"Тем более в решении четко подчеркнуто, что сам факт неконституционности назначения директора НАБУ, по мнению КС, не отменяет действия и способности самого Национального антикоррупционного бюро Украины", - сказано в сообщении.

Также Офис президента призвал директорат НАБУ "организовать свою работу сегодня так, чтобы были учтены все новые правовые обстоятельства, а оперативная и следственная деятельность не останавливалась в связи с уточнением организационной структуры и ее согласованием с Конституцией".

20 мая народные депутаты обратились в Конституционный Суд Украины с представлением о законности указа пятого президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник объяснил, почему депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский и другие представители олигарха Игоря Коломойского в Раде пытаются освободить его.

Вчера, 28 августа, Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

По мнению народного депутата Украины Николая Княжицкого, Конституционный Суд не освободил Сытника с должности руководителя НАБУ, а наоборот, сделал невозможным его увольнение.

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