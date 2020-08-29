Большинство служб такси в Украине работают незаконно, - Мининфраструктуры

29 августа, 2020, 14:30

Подавляющее большинство служб такси в Украине работают нелегально, не платят налоги

Об этом сообщил генеральный директор Директората автомобильного и электрического транспорта Министерства инфраструктуры Украины Гамлет Погосян, передает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.

По его словам, 95% рынка такси находится в тени. В области заняты почти 220 тысячи водителей.

"На сегодняшний день они (Uber, Uklon и Bolt - ред.) вне правового поля работают. Это является прямым риском для наших граждан в вопросах безопасности и вопросах отстаивания своих интересов в случае необходимости", - сообщил Погосян.

Он добавил, что службу такси в Украине реформируют, чтобы детенизировать сферы перевозок.

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